Расстояние от пункта А до пункта Б теплоход проплыл против течения за 1ч.48мин.На обратный путь из пункта Б до пункта А он затратил на 18 мин меньше. Скорость течения реки 2,4 км/ч. Найдите собственную скорость теплохода.
Математика
Расстояние от пункта А до пункта Б теплоход проплыл против течения за 1ч.48мин.На обратный путь из пункта Б до пункта А он затратил на 18 мин меньше. Скорость течения реки 2,4 км/ч. Найдите собственную скорость теплохода.
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