Расстояние от пункта А до пункта Б теплоход проплыл против течения за 1ч.48мин.На обратный путь из пункта Б до пункта А он затратил на 18 мин меньше. Скорость течения реки 2,4 км/ч. Найдите собственную скорость теплохода.

Математика

Расстояние от пункта А до пункта Б теплоход проплыл против течения за 1ч.48мин.На обратный путь из пункта Б до пункта А он затратил на 18 мин меньше. Скорость течения реки 2,4 км/ч. Найдите собственную скорость теплохода.

Автор: Гость