Расстояние от станции Тараз до станции Алматы 538,8 км. Расстояние от станции Тараз ??о станции Шу 232,2 км, а от станции Луговая до станции Алматы 421,6 км. найдите расстояние от станции Луговая до станции Шу.

Математика

Расстояние от станции Тараз до станции Алматы 538,8 км. Расстояние от станции Тараз ??о станции Шу 232,2 км, а от станции Луговая до станции Алматы 421,6 км. найдите расстояние от станции Луговая до станции Шу.

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