Расстояние от Васиного дома 2км.200м. Одновременно из дома и из школы вышли навстречу друг другу Вася и его папа. До встречи Вася прошел 1 километр со скоростью 50 метров в минуту С какой скоростью шел папа?

Математика

Расстояние от Васиного дома 2км.200м. Одновременно из дома и из школы вышли навстречу друг другу Вася и его папа. До встречи Вася прошел 1 километр со скоростью 50 метров в минуту С какой скоростью шел папа?

Автор: Гость