Расстояние от Васиного дома 2км.200м. Одновременно из дома и из школы вышли навстречу друг другу Вася и его папа. До встречи Вася прошел 1 километр со скоростью 50 метров в минуту С какой скоростью шел папа?
Математика
Расстояние от Васиного дома 2км.200м. Одновременно из дома и из школы вышли навстречу друг другу Вася и его папа. До встречи Вася прошел 1 километр со скоростью 50 метров в минуту С какой скоростью шел папа?
Ответ(ы):
Гость:
1)200+50=250 2)250:200=1 ост 25
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