Расстояние равное 60 метров изображено на плане отрезком длиной 4 сантиметров Определите масштаб плана
Математика
Расстояние равное 60 метров изображено на плане отрезком длиной 4 сантиметров Определите масштаб плана
Ответ(ы):
Гость:
60м=60*100=6000см 6000:4=1500 Масштаб 1:1500
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