Расстояние в 10 м улитка проползла со скоростью 50см/мин, делая в пути три остановки: первый раз на 10 минут, второй раз на 7 минут, третий раз на 3 минуты. Сколько времени улитка затратила на весь путь?

Математика

Расстояние в 10 м улитка проползла со скоростью 50см/мин, делая в пути три остановки: первый раз на 10 минут, второй раз на 7 минут, третий раз на 3 минуты. Сколько времени улитка затратила на весь путь?

Автор: Гость