Расстояние в 10 м улитка проползла со скоростью 50см/мин, делая в пути три остановки: первый раз на 10 минут, второй раз на 7 минут, третий раз на 3 минуты. Сколько времени улитка затратила на весь путь?
Математика
Расстояние в 10 м улитка проползла со скоростью 50см/мин, делая в пути три остановки: первый раз на 10 минут, второй раз на 7 минут, третий раз на 3 минуты. Сколько времени улитка затратила на весь путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10м = 1000см 1000:50=20 мин 10+7+3=20 мин 20+20=40 мин Ответ: 40 мин
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