Расстояние в 10 м улитка проползла со скоростью 50см/мин, делая в пути три остановки: первый раз на 10 минут, второй раз на 7 минут, третий раз на 3 минуты. Сколько времени улитка затратила на весь путь?

Математика
Расстояние в 10 м улитка проползла со скоростью 50см/мин, делая в пути три остановки: первый раз на 10 минут, второй раз на 7 минут, третий раз на 3 минуты. Сколько времени улитка затратила на весь путь?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10м = 1000см 1000:50=20 мин 10+7+3=20 мин 20+20=40 мин Ответ: 40 мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У меня завис кот что делать?
Ответить
Математика
Помогите пж: задача 1)отношение углов параллелограмма 2:3. найдите углы задача 2)оди?? угол параллелограмма на 40° больше другого. найдите эти углы...
Ответить
История
Какие основные этапы можно разделить процесс основания русским населением новых территорий докажите свои выводы цитатами из текста
Ответить
Английский язык
Составить 5 предложений
Ответить
Другие предметы
Железо-цвет какой подскажите
Ответить