Расстояние между двумя городами 81 км. Из них одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Один велосипедист проезжает в час на 3 км б ольше другого. на каком расстояние от городов они встретились,если встреча произошла через 3 часа после выезда?