Расстояние между двумя городами 81 км. Из них одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Один велосипедист проезжает в час на 3 км б ольше другого. на каком расстояние от городов они встретились,если...
Расстояние между двумя городами 81 км. Из них одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Один велосипедист проезжает в час на 3 км б ольше другого. на каком расстояние от городов они встретились,если встреча произошла через 3 часа после выезда?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(х+х+3)*3=81 6*х+9=81 6*х=81-9 х=72/6 х=12 скорость первого 12+3=15 скорость второго 15*3=45 км проехал второй до встречи 12*3=36 км проехал первый