Расстояние между двумя городами в 100км.автомобиль проезжает за 2 часа,а мотоцикл за 2,5 часа.На сколько процентов скорость автомобиля больше скорости мотоцикла?
Разное
Расстояние между двумя городами в 100км.автомобиль проезжает за 2 часа,а мотоцикл за 2,5 часа.На сколько процентов скорость автомобиля больше скорости мотоцикла?
Ответ(ы):
Гость:
100/2 = 50 км/ч - скорость автомобиля. 100/ 2,5 = 40 км/ч - скорость мотоцикла. 50/ 100 = 0,5 - 1% 50-40 = 10км - разница в скоростях; 10/0,5 = 20% Ответ: 20%
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