Расстояние между двумя городами в 100км.автомобиль проезжает за 2 часа,а мотоцикл за 2,5 часа.На сколько процентов скорость автомобиля больше скорости мотоцикла?

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Расстояние между двумя городами в 100км.автомобиль проезжает за 2 часа,а мотоцикл за 2,5 часа.На сколько процентов скорость автомобиля больше скорости мотоцикла?

Автор: Гость