Расстояние между двумя Лыжниками 6 км 700 м .одновременно начав движение навстречу друг другу они встретились через 20 минут. выйдя в путь одновременно в одном направлении вто рой лыжник через 20 минут отстал от перво...

Гость: Гость:

Представим, что X это расстояние, которое прошел второй лыжник, значит первый прошел X+300. X+300 потому что первый лыжник за 20 минут проходит на 300 метров больше чем второй, составляем уравнение: X+X+300=6700 2X=6700-300 2X=6400 X+6400/2 X=3200 метров прошел второй лыжник 3200+300=3500 метров прошел первый лыжник Узнаем скорость первого лыжника, который быстрее: 3500/20=175 м/мин Скорость второго: 3200/20=160 м/мин