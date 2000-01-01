Расстояние между двумя пунктами на плане местности масштаба 1:2000.000 равно 2 см. Каково расстояние между этими пунктами на местности

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Расстояние между двумя пунктами на плане местности масштаба 1:2000.000 равно 2 см. Каково расстояние между этими пунктами на местности

Автор: Гость