Расстояние между городами 212 км. Мотоциклист первую часть пути преодолел за 3 часа,а вторую часть пути за 2 часа, увеличив при этом скорость на 6 км/ч. Найдите скорость мотоц иклиста на первом и втором участке пути. ...
Расстояние между городами 212 км. Мотоциклист первую часть пути преодолел за 3 часа,а вторую часть пути за 2 часа, увеличив при этом скорость на 6 км/ч. Найдите скорость мотоц иклиста на первом и втором участке пути.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Скорость Время Расст. 1 уч х 3 3х 2 уч х + 6 2 2(х+6) всего 212 км Составим уравнение 3*х + 2(х +6) = 212 5х +12 = 212 5х = 200 х = 40 км/ч - скорость на 1 участке 40 + 6 = 46 км/ч - скорость на 2 участке