расстояние между городами а б равно 1060 км из города а отправился поезд со скоростью 40 км ч а через 4 ч навстречу ему отправился поезд города б со с о со скоростью 50 км ч через сколько часов они встрется ина коком ...
расстояние между городами а б равно 1060 км из города а отправился поезд со скоростью 40 км ч а через 4 ч навстречу ему отправился поезд города б со с о со скоростью 50 км ч через сколько часов они встрется ина коком растояние от города а встретится эти поезда
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 40*4=160 (км) проехал поезд за за 4 часа 2) 1060-160=900 (км) осталось проехать 3) 50+40=90 (км) скорость сближения 4) 900:90 =10 (ч) поезда встретятся 5) 50*10=500 (км) проедет второй поезд 6) 1060-500=560 (км) расстояние от города