Расстояние между городами А и Б равно 1060 км. Из города А отправился поезд со скоростью 40 км/ч,а через 4 ч навстречу ему отправился поезд из города Б со скоростью 50 км/ч.Через сколько часов после отправления второ...
Расстояние между городами А и Б равно 1060 км. Из города А отправился поезд со скоростью 40 км/ч,а через 4 ч навстречу ему отправился поезд из города Б со скоростью 50 км/ч.Через сколько часов после отправления второго поезда и на каком расстоянии от города А встретятся эти поезда? (Схематический чертёж поможет тебе решить задачу.)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 40*4=160 км проехал автомобиль за 4 часа 2) 1060-160=900 км осталось проехать 3. 50+40=90- скорость сближения 4) 900:90 =10 часов через столько они встретятся 5) 50*10=500 км проедет второй поезд 6) 1060-500=560 км - расстояние от города А