Расстояние между городами А и Б равно 1060 км. Из города А отправился поезд со скоростью 40 км/ч,а через 4 ч навстречу ему отправился поезд из города Б со скоростью 50 км/ч.Через сколько часов после отправления второ...

Расстояние между городами А и Б равно 1060 км. Из города А отправился поезд со скоростью 40 км/ч,а через 4 ч навстречу ему отправился поезд из города Б со скоростью 50 км/ч.Через сколько часов после отправления второго поезда и на каком расстоянии от города А встретятся эти поезда? (Схематический чертёж поможет тебе решить задачу.)