расстояние между городами А и В равно 750км.из города А в город В со скоростью 50 км/ч выехал первый автомабиль,а через 3 часа после этого навстречу е му из города В выехал со скоростью 70 км/ч второй автомобиль.на ка...

расстояние между городами А и В равно 750км.из города А в город В со скоростью 50 км/ч выехал первый автомабиль,а через 3 часа после этого навстречу е му из города В выехал со скоростью 70 км/ч второй автомобиль.на каком расстоянии от города А автомобили встретятся?