Расстояние между поселками расположенными на одной прямой дороге 520 км одновременно в противоположных направлениях из этих поселков выехали два автомобиля один проехал 70 км другой 90 км Какое сейчас расстояние межд...

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Расстояние между поселками расположенными на одной прямой дороге 520 км одновременно в противоположных направлениях из этих поселков выехали два автомобиля один проехал 70 км другой 90 км Какое сейчас расстояние между ними? Зарание спасибо

Автор: Гость