Расстояние между поселками расположенными на одной прямой дороге 520 км одновременно в противоположных направлениях из этих поселков выехали два автомобиля один проехал 70 км другой 90 км Какое сейчас расстояние межд...
Разное
Расстояние между поселками расположенными на одной прямой дороге 520 км одновременно в противоположных направлениях из этих поселков выехали два автомобиля один проехал 70 км другой 90 км Какое сейчас расстояние между ними? Зарание спасибо
Ответ(ы):
Гость:
1) 70+90 = 160 км - проехали оба автомобиля. 2) 520 - 160 = 360 км Ответ: 360 км
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