Расстояние между пристанями А и В равно 99 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К ...
Расстояние между пристанями А и В равно 99 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени прошел 22 км. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
искомая скорость x км/ч 1) на 22 км плот затратил 22/2 = 11 ч значит. лодка была в пути 11-1 = 10 часов, пройдя за это время 99*2 = 198 км Вниз она плыла со скоростью (x+2) км/ч, а вверх - со скоростью (x-2) км/ч Составим уравнение 99/(x+2) + 99/(x-2) = 10 и решим его 99(x+2)+99(x-2) = 10(x+2)*(x-2) 99x +198 + 99x- 198 = 10*(x^2-4) 198x = 10*x^2 - 40 10*x^2 -198x -40 =0 D= 198^2 + 4*10*40 = 39204+1600 = 40804 корень(D) = 202 x1= (198+202)/(2*10) = 400/20 = 20 км/ч x2= (198 -202)/20 = -4/20 = -0,2 - не имеет смысла Ответ: 20 км.ч скорость лодки в неподвижной воде