расстояние между пунктами А и Б составляют 20км.Из этих пунктов одновременно навстречу друг другу вышли два туриста.Один шел со скоростью 4 целых 12 км.ч другой со скоростью 5 целых 12 км.ч. Встретившись туристы прод...

расстояние между пунктами А и Б составляют 20км.Из этих пунктов одновременно навстречу друг другу вышли два туриста.Один шел со скоростью 4 целых 12 км.ч другой со скоростью 5 целых 12 км.ч. Встретившись туристы продолжили идти каждый в своем направление .через какое время после начала движение расстояние между имя было равным 4 км. решение действий.