расстояние между пунктами А и Б составляют 20км.Из этих пунктов одновременно навстречу друг другу вышли два туриста.Один шел со скоростью 4 целых 12 км.ч другой со скоростью 5 целых 12 км.ч. Встретившись туристы прод...
расстояние между пунктами А и Б составляют 20км.Из этих пунктов одновременно навстречу друг другу вышли два туриста.Один шел со скоростью 4 целых 12 км.ч другой со скоростью 5 целых 12 км.ч. Встретившись туристы продолжили идти каждый в своем направление .через какое время после начала движение расстояние между имя было равным 4 км. решение действий.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
5 1/2+4 1/2=10 км/ч скорость сближения или удаления 20/10=2 ч - через столько встретятся 4:10=0,4 ч через столько после встречи расстояние между ними будет 4 км 2+0,4=2,4 ч - через такое время после начала движение расстояние между имя было равным 4 км