Расстояние от спортивного лагеря до автобусной остановки 29 км. Успеют ли туристы на автобус,который отправляется в 14 часов, если они выйдут из лагер я в 8 часов и будут идти со скоростью 5км/ч?
Расстояние от спортивного лагеря до автобусной остановки 29 км. Успеют ли туристы на автобус,который отправляется в 14 часов, если они выйдут из лагер я в 8 часов и будут идти со скоростью 5км/ч?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
29 км : 5 км в час= 5, 8 часа - Чтоб дойти до остановки. 8+ 5,8 =13,8 часа < 14 часов Ответ. Да, Успеют !