Расстояние от точки пересечения диагоналей ромба до одной из его сторон равно 19, а одна из диагоналей ромба равна 76. Найдите углы ромба.В ответе зап ишите величины углов в порядке возрастания через точку с запятой. ...
Расстояние от точки пересечения диагоналей ромба до одной из его сторон равно 19, а одна из диагоналей ромба равна 76. Найдите углы ромба.В ответе зап ишите величины углов в порядке возрастания через точку с запятой.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
вот решение задачи..................................................