Расстояние от Зареченска до заправочной станциии в 6 раз меньше,чем от заправочной станции до Ивантеевки.Хватит ли машине 10 литров бензина чтобы доехать до заправочной станции,если на каждые 100 км. пути ей требуется 9 литров ...
Математика
Расстояние от Зареченска до заправочной станциии в 6 раз меньше,чем от заправочной станции до Ивантеевки.Хватит ли машине 10 литров бензина чтобы доехать до заправочной станции,если на каждые 100 км. пути ей требуется 9 литров бензина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да так как заправка в среднем по правилам каждые 40-50 км
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