Расстояние в 360 км товарный поезд прошёл за 6 часов.Если скорость пассажирского поезда на 12 км/ч больше, то этот же путь пассажирский поезд пройдёт за?

Условия: Расстояние = 360 км Скорость товарного поезда = ?км/ч Время пути товарного поезда = 6 часов. Скорость пассажирского поезда = ?км/ч на 12км/ч больше, чем у товарного поезда. Время пути пассажирского поезда = ? часов Решение: 1) 360:6= 60 (Км/ч) - скорость товарного поезда. 2) 60+12=72 (Км/ч) - скорость пассажирского поезда. 3)360:72=5 (часов) Ответ: 5 часов, время которое затратить пассажирский поезд на то, что бы пройти путь в 360 км.