Расстояния от а до б равно 110 км. На весь путь из пункта а в пункт б автомобиль за тратил 1 2/3 ч., а на обратный путь - на 10 мин. больше
Расстояния от а до б равно 110 км. На весь путь из пункта а в пункт б автомобиль за тратил 1 2/3 ч., а на обратный путь - на 10 мин. больше
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 1 2/3 часа = 1час40мин 1час 40мин + 10мин = 1час 50мин - затратил автомобиль на обратный путь 2) 110 : 1 2/3 = 110 : 5/3 = 66(км/ч) - скорость автомобиля от а до б 3) 1час 50 мин = 1 5/6 часа 110 : 1 5/6 = 110 : 11/6 = 60(км/ч) Ответ: 66км/ч - скорость от а до б; 60км/ч - скорость от б до а.