Расстрел..нные патроны, подстрел..нная птица, замеш..нный в преступлении, замеш..нное тесто, насто..нный отвар, высуш..нное бельё, выслуш..нное замеч..нная нефть, выкач..нная из подвала бочка, увенч..нный венком победитель, зан...

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Расстрел..нные патроны, подстрел..нная птица, замеш..нный в преступлении, замеш..нное тесто, насто..нный отвар, высуш..нное бельё, выслуш..нное замеч..нная нефть, выкач..нная из подвала бочка, увенч..нный венком победитель, занавеш..нное окно, развеш..нные картины, скле..нный конверт, засе..нное поле.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растрелянные потроны,подстреленная птица,замещанный в преступлении,замешенное тесто,настоенный отвар,высушенное бельё,выкаченная из подвала бочка,увенченный веником,заавешенное окно,развешенные картины,склеянный конверт,засеянное поле.
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