Рассуждение: Сочинение.Тема "Дни недели рассказывают о себе"(о том почему так называются ВТОРНИК,ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦА) ПЛАН: 1)Почему этот предмет так называется? 2)Какая часть слова помогает объяснить название предмета 3)Поче...
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Рассуждение: Сочинение.Тема "Дни недели рассказывают о себе"(о том почему так называются ВТОРНИК,ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦА) ПЛАН: 1)Почему этот предмет так называется? 2)Какая часть слова помогает объяснить название предмета 3)Почему мы можем использовать корень для объяснения названия?
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