Раставить дествии и найди значение выражений. 42526;22*16 - 44+265*37= 33132;11+14530-12303;9= 42378;21 *27;54*40+45615= 36106 ;79*21*9-9(9068-507)= решите по действием срочно заранее спасибо :)
Математика
Раставить дествии и найди значение выражений. 42526;22*16 - 44+265*37= 33132;11+14530-12303;9= 42378;21 *27;54*40+45615= 36106 ;79*21*9-9(9068-507)= решите по действием срочно заранее спасибо :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего, знак ";" означает деление (":") 1. 42526:22*16 - 44+265*37 = 30928-44+9805 = 40689 2. 33132:11+14530-12303:9 = 3012+13540-1367 = 15185 3. 42378:21*27:54*40+45615= 40360+45615 = 85975 4. 36106:79*21*9-9*(9068-507) = 86380.1772 - 77049 = 9331.1772 (в этом примере, видимо, что-то не то в условии).
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