Раставить знаки действия чтоб получилось верное равенство 4 8 3 6 =54 , 4(8 3) 6 =26 , 8 (9 4) 4=36 , 9 7 5 3=78 , 8 6 (9 3) 4=72
Математика
Раставить знаки действия чтоб получилось верное равенство 4 8 3 6 =54 , 4(8 3) 6 =26 , 8 (9 4) 4=36 , 9 7 5 3=78 , 8 6 (9 3) 4=72
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×(8-3)+6=36,т.е. 8-3=5,4×5=20,20+6=26. 8×(9-4)-4=36 9×7+5×3=78
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