Растаяние между двумя городами 1300 Из одного города На другую выше скорость которого 48 километров в час через шесть часов на встречу ему из другого то вышел поезд скорость к оторого 44 километров в час через сколько...
Растаяние между двумя городами 1300 Из одного города На другую выше скорость которого 48 километров в час через шесть часов на встречу ему из другого то вышел поезд скорость к оторого 44 километров в час через сколько часов после выхода первого поезда произойдёт встреча поездов? Помоги плиз
Ответ(ы):
Ответил Гость:
S - 1300 км t 1 - 6 ч v1 - 48 км v2 - 44 км/ч t - ? ч 1) 48 х 6 =288 (км) - прошёл 1-й поезд за 6 ч 2) 1300 - 288 = 1012 (км) - между поездами 3) 48 + 44 = 92 (км/ч) - v приближения 4) 1012 : 92 = 11 (ч) Ответ: через 11 часов после выхода первого поезда произойдёт встреча.