Растаяние между двумя городами 1300 Из одного города На другую выше скорость которого 48 километров в час через шесть часов на встречу ему из другого то вышел поезд скорость к оторого 44 километров в час через сколько часов после выхода первого поезда произойдёт встреча поездов? Помоги плиз