Растояние между двумя пунктами на карте равно 8,2см. определите расстояние между э??ими пунктами на местности если масштаб 1:10000

Математика

Растояние между двумя пунктами на карте равно 8,2см. определите расстояние между э??ими пунктами на местности если масштаб 1:10000

Автор: Гость