Растояние между двумя пунктами на карте равно 8,2см. определите расстояние между э??ими пунктами на местности если масштаб 1:10000
Математика
Растояние между двумя пунктами на карте равно 8,2см. определите расстояние между э??ими пунктами на местности если масштаб 1:10000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8,2см*10000 = 82000см = 820м
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