Раствор хлорида кальция (CaCl2, М = 111 г/моль) с массовой долей соли 10%(q= 1.08г/мл) используют в медицине в качестве кровоостанавливающего и противоаллергического средства. Рассчитайте молярную концентрацию и масс...

Раствор хлорида кальция (CaCl2, М = 111 г/моль) с массовой долей соли 10%(q= 1.08г/мл) используют в медицине в качестве кровоостанавливающего и противоаллергического средства. Рассчитайте молярную концентрацию и массу соли, которая содержится в 10 мл такого раствора.