Раствор хлорида кальция (CaCl2, М = 111 г/моль) с массовой долей соли 10%(q= 1.08г/мл) используют в медицине в качестве кровоостанавливающего и противоаллергического средства. Рассчитайте молярную концентрацию и масс...
Раствор хлорида кальция (CaCl2, М = 111 г/моль) с массовой долей соли 10%(q= 1.08г/мл) используют в медицине в качестве кровоостанавливающего и противоаллергического средства. Рассчитайте молярную концентрацию и массу соли, которая содержится в 10 мл такого раствора.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
M(CaCl2)р-ра=1000мл*1,08г/мл=1080г m(CaCl2)в р-ре=1080г*0,1=108г n(CaCl2)=108г/111г/моль=0,973моль См(CaCl2)= 0,97моль/л; В 1000мл р-ра - 108г соли 10млр-ра - 1,08г