Раствор хлорида никеля (II), содержащий соль массой 130 г, подвергался электролизу силой тока 5 А в течение 5,36 ч. Вычислите массу соли, оставшейся в растворе после электролиза

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Количества выделяющихся веществ в граммах или литрах определяют по закону Фарадея: m = I • M • t • Вт / (z • F) где I – ток, А M – молярная масса выделяющегося вещества, г/моль t – время, с Вт – выход по току (обычно принимают равным 1) z – число электронов, принимающих участие в электродной реакции F – число Фарадея, Кл/моль M = m • z • F / ( I • t • Вт )