Раствор содержит ионы Алюминия количеством вещества 0,2 моль. Вычислить массу ионов Алюминия, что содержат в этом растворе.
Химия
Раствор содержит ионы Алюминия количеством вещества 0,2 моль. Вычислить массу ионов Алюминия, что содержат в этом растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(Al)=n*M=0.2*27=5.4грамм
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