Рациональные числа Представьте в виде десятичной дроби число: 1. Одна целая одна пятая. 2. Минус две целых три двадцать пятых. 3. Минус шесть пятнадцатых. 4. Минус одна восьмая. 5. Запишите периодическую дробь «одна целая...

Математика

Рациональные числа Представьте в виде десятичной дроби число: 1. Одна целая одна пятая. 2. Минус две целых три двадцать пятых. 3. Минус шесть пятнадцатых. 4. Минус одна восьмая. 5. Запишите периодическую дробь «одна целая и семь в периоде». 6. Число 0,(35) округлите до тысячных. Верно ли высказывание (ответьте «да» или «нет»): 7. Число минус восемь не является рациональным. 8. Произведение любых двух рациональных чисел также рациональное число

Автор: Гость