Рациональные числа Представьте в виде десятичной дроби число: 1. Одна целая одна пятая. 2. Минус две целых три двадцать пятых. 3. Минус шесть пятнадцатых. 4. Минус одна восьмая. 5. Запишите периодическую дробь «одна целая...
Математика
Рациональные числа Представьте в виде десятичной дроби число: 1. Одна целая одна пятая. 2. Минус две целых три двадцать пятых. 3. Минус шесть пятнадцатых. 4. Минус одна восьмая. 5. Запишите периодическую дробь «одна целая и семь в периоде». 6. Число 0,(35) округлите до тысячных. Верно ли высказывание (ответьте «да» или «нет»): 7. Число минус восемь не является рациональным. 8. Произведение любых двух рациональных чисел также рациональное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1,2 2. - 2,12 3. - 0,4 4. - 0,125 5. 1,(7) 6. 0,354 7. нет 8. да
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