Равнобедренный треугольник АВС с углом А, равным 30 градусов,вписан в окружность. Найти градусную меру меньшей из дуг АС??
Геометрия
Равнобедренный треугольник АВС с углом А, равным 30 градусов,вписан в окружность. Найти градусную меру меньшей из дуг АС??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как угол А равен тридцать градусов, то угол С также равен 30 град (свойство равнобедренного треугольника). Следовательно угол В равен 180-30-30 = 120 градусов. Дуга, на котрую опирается угол, также равна 240 градусов (120/2)
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