Разбей слово по составу написал, прибрежный, побежишь , недоверчивая, позвонила , преподнесла , подъезд , подорожник.

Русский язык
Разбей слово по составу написал, прибрежный, побежишь , недоверчивая, позвонила , преподнесла , подъезд , подорожник.
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Автор: Гость
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Гость:
Вот,надеюсь правильно.
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