Разбер слова как часть речи: качели глубокого
Русский язык
Разбер слова как часть речи: качели глубокого
Ответ(ы):
Гость:
Качели - существительное Глубокого - прилагательное
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