Разбери имена существительные как часть речи и разбери по падежам Щенок,Тяпа,одуванчики,на поляне,перед домом,цветки,на я зыке,щенка,сосиски,головки,шалунишка СРОЧНО ПОМОГИТЕ НЕ МАГУ

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Разбери имена существительные как часть речи и разбери по падежам Щенок,Тяпа,одуванчики,на поляне,перед домом,цветки,на я зыке,щенка,сосиски,головки,шалунишка СРОЧНО ПОМОГИТЕ НЕ МАГУ

Автор: Гость