Разбери предложение по главным и второстепенным членам предложения за Уральскими горами за синим байкалом есть чудесная страна. Рябчик глухо молчал и смотрел. Раздался коротки й и крепкий стук. Метели снега и туманы п...

Разное

Разбери предложение по главным и второстепенным членам предложения за Уральскими горами за синим байкалом есть чудесная страна. Рябчик глухо молчал и смотрел. Раздался коротки й и крепкий стук. Метели снега и туманы покорны Морозу всегда. Земля лопнула и трещины покрылись густой сетью. Прошлом полосатый тигр населяет леса и тростниковые заросли многих стран

Автор: Гость