Разбери предложение по главным и второстепенным членам предложения за Уральскими горами за синим байкалом есть чудесная страна. Рябчик глухо молчал и смотрел. Раздался коротки й и крепкий стук. Метели снега и туманы п...
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Разбери предложение по главным и второстепенным членам предложения за Уральскими горами за синим байкалом есть чудесная страна. Рябчик глухо молчал и смотрел. Раздался коротки й и крепкий стук. Метели снега и туманы покорны Морозу всегда. Земля лопнула и трещины покрылись густой сетью. Прошлом полосатый тигр населяет леса и тростниковые заросли многих стран
Ответ(ы):
Гость:
За Уральскими горами,за синим Байкалом есть чудесная страна. -.-.- волнистой .-.-.-.-.-.-,-.-. волнистой -.-.-. -------- волнистой --------. Рябчик глухо молчал и смотрел. ______ ------- ______ и ________. _____ ________. Раздался короткий и крепкий стук. ________ волнистой и волнистой ___ ________
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