Разбери предложения по членам предложения .Дай характеристику каждому предложению. В голубых рубашках васильки целый день гуляли у реки. С ветки яблок о упало и по саду побежало..

Васильки-сущ. подлежащие подчеркиваем одной чертой, гуляли- гл.сказуемое подчеркиваем двумя чертами, гуляли в чем? в рубашках, это сущ. подчеркиваем пунктиром (- - - - - -) В рубашках каких? Голубых- прил. подчеркиваем волнистой линией, гуляли как, когда? Это дополнение сущ. подчеркиваем черточка точка -.-.-.-.-.-, целый это прил. подчеркиваем волнистой линией. Яблоко сущ. подчеркивам 1 линией, упало, побежало- глагол, подчеркивам 2 линиями, упало с чего с ветки, подчеркиваем - - - -, побежало по чему, где? По саду, существительное подчеркиваем -.-.-.