Разбери слова по составу: Птички.Трескучие.Пернатых.Столовую.

птички — слово из 2 слогов: пти-чки. Ударение падает на 1-й слог. Транскрипция слова: [пт’ич’к’и] п — [п] — согласный, парный глухой, парный твёрдый т — [т’] — согласный, парный глухой, парный мягкий и — [и] — гласный, ударный ч — [ч’] — согласный, непарный глухой, непарный мягкий, шипящий к — [к’] — согласный, парный глухой, парный мягкий и — [и] — гласный, безударный В слове 6 букв и 6 звуков.