Разбери слова по составу Травка,кормушка,холмистый,беленький,красноватый,заморский,подоконник,осинник,подберёзовик, зависеть,поджарить,перебежать,маленький,медведица,тигрята,к арандашик,домишко,маслёка

1. Корень - трав, суффикс - к, окончание - а ; 2. Корень - корм, суффикс - ушк, окончание - а ; 3. Корень - холм, суффикс - ист, окончание - ый ; 4. Корень - бел, суффикс - еньк, окончание - ий ; 5. Корень - красн, суффикс - оват, окончание - ый ; 6. Приставка - за, корень - мор, суффикс - ск, окончание - ий ; 7. Приставка - под, корень - окон, суффикс - ник, нулевое окончание ; 8. Корень - осин, суффикс - ник, нулевое окончание; 9. Приставка - под, корень - берез, суффикс - ов, суффикс - ик, нулевое окончание; 10. Корень - завис, суффикс - е, окончание - ть; 11. Приставка - под, корень - жар, окончание - ить; 12. Приставка - пере, корень - беж, окончание - ать; 13. Корень - мал, суффикс - еньк, окончание - ий; 14. Корень - медвед, суффикс - иц, окончание - а; 15. Корень - тигр, суффикс - ят, окончание - а ; 16. Корень - карандаш, суффикс - ик, нулевое окончание; 17. Корень - дом, суффикс - ишк, окончание - о ; 18. Корень - масл, суффикс - ёк, окончание - а .