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Разбери слово трава и береза по составу?
Разбери слово трава и береза по составу?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Трава корень - трав окончание - а основа - трава береза корень - берез окончание - а основа - береза
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