Разберите любой социальный конфликт по пунктам 1-предконфликтная, 2-непосредственно конфликтная, 3-постконфликтная Желательно подробно

Обществознание
Разберите любой социальный конфликт по пунктам 1-предконфликтная, 2-непосредственно конфликтная, 3-постконфликтная Желательно подробно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмем Первую Мировую войну 1. Предконфликтная стадия - накопление противоречий между странами, которые были вовлечены в сражение. Инцидент, послуживший переходом к следующей стадии послужило убийство Франца Фердинанда в Сараево. 2. Конфликтная стадия - непосредственное ведение военных действий. 3. Постконфликтная стадия - заключен Версальский договор 1919 г. 
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