Разберите любой социальный конфликт по пунктам 1-предконфликтная, 2-непосредственно конфликтная, 3-постконфликтная Желательно подробно

Гость: Гость:

Возьмем Первую Мировую войну 1. Предконфликтная стадия - накопление противоречий между странами, которые были вовлечены в сражение. Инцидент, послуживший переходом к следующей стадии послужило убийство Франца Фердинанда в Сараево. 2. Конфликтная стадия - непосредственное ведение военных действий. 3. Постконфликтная стадия - заключен Версальский договор 1919 г.