Разберите письменно предложения ночь уходит,поредел над сопками туман,реки и озера засверкали,над Москвою розовеют дали,утро начинается в Москве,я горжусь тобою, друг!не работа сушит,а забота,не печь кормит ,а руки. Пожалуй...
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Разберите письменно предложения ночь уходит,поредел над сопками туман,реки и озера засверкали,над Москвою розовеют дали,утро начинается в Москве,я горжусь тобою, друг!не работа сушит,а забота,не печь кормит ,а руки. Пожалуйста помигите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночь -подлежащие, уходит-сказуемое.Туман-последующие , поредел-сказуемое , над сопками-обстоятельство .Реки и озера-подлежащие , засверкали -сказуемое.Дали-подлежащие , розовеют -сказуемое ,над Москвой -обстоятельство .Утро-подлежащие , начинается-сказуемое , в Москве -обстоятельство .Я-подлежащие ,горжусь -сказуемое , друг -дополнение , тобой-дополнение.Забота-подлежащие , сушит-сказуемое , не работа -дополнение .Руки-подлежащие , кормят-сказуемое , не печь -дополнение
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