Разберите письменно предложения ночь уходит,поредел над сопками туман,реки и озера засверкали,над Москвою розовеют дали,утро начинается в Москве,я горжусь тобою, друг!не работа сушит,а забота,не печь кормит ,а руки. Пожалуй...

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Разберите письменно предложения ночь уходит,поредел над сопками туман,реки и озера засверкали,над Москвою розовеют дали,утро начинается в Москве,я горжусь тобою, друг!не работа сушит,а забота,не печь кормит ,а руки. Пожалуйста помигите!

Автор: Гость