Разберите под цыфрой 2 слово падающей

Разберите под цыфрой 2 слово падающей

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Во первых не цЫфрой а цИфрой. Пад-корень,а-суффикс,ющ-суффикс,ей-окончание,основа-падающ.
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