Разберите пожалуйста предложение,подписав все его члены и составив схему.На уровне 9 класса. Казалось бы, после двухвекового изучения, не большого по объёму - Слова о полку Игореве, в нём не должно остаться ничего не...

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Разберите пожалуйста предложение,подписав все его члены и составив схему.На уровне 9 класса. Казалось бы, после двухвекового изучения, не большого по объёму - Слова о полку Игореве, в нём не должно остаться ничего не ясного и не понятного, однако исследования продолжаются и раскрывают нам новые стороны этого гениального произведения.

Автор: Гость