Разберите предложение на подлежащее и сказуемое.И нарисуйте схему. Вот предложе??ие. Идешь вдоль опушки глядишь за собакой а между тем любимые образы любимые лица мертвые и живые приходят на память давным-давно заснувшие впеч...
Русский язык
Разберите предложение на подлежащее и сказуемое.И нарисуйте схему. Вот предложе??ие. Идешь вдоль опушки глядишь за собакой а между тем любимые образы любимые лица мертвые и живые приходят на память давным-давно заснувшие впечетления неожиданно просыпаются и стоит перед глазами. ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1)Идешь, глядишь-сказуемое(в первом нет прдлежащего.) 2)Образы, лица-подлежащие, приходят- сказуемое. 3)Впечатление-подлежащее,просыпаются, стоят- сказуемые. [1,2,3]
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