Разберите предложение на подлежащее и сказуемое.И нарисуйте схему. Вот предложе??ие. Идешь вдоль опушки глядишь за собакой а между тем любимые образы любимые лица мертвые и живые приходят на память давным-давно заснувшие впеч...

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Разберите предложение на подлежащее и сказуемое.И нарисуйте схему. Вот предложе??ие. Идешь вдоль опушки глядишь за собакой а между тем любимые образы любимые лица мертвые и живые приходят на память давным-давно заснувшие впечетления неожиданно просыпаются и стоит перед глазами. ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!!!!

Автор: Гость