Разберите предложение по членам предложения и частям речи. От лютого холода попряталось всё живое. прошу напишите всё по порядку !

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Разберите предложение по членам предложения и частям речи. От лютого холода попряталось всё живое. прошу напишите всё по порядку !

Автор: Гость