Разберите предложение по членам предложения и частям речи. От лютого холода попряталось всё живое. прошу напишите всё по порядку !
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Разберите предложение по членам предложения и частям речи. От лютого холода попряталось всё живое. прошу напишите всё по порядку !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Члены: живое-подлежащие,попряталось-сказуемое,лютого-определение,холода-дополнение.части р.:от-предлог,лютого-прилагательное,холода-существительное,попряталось-глагол,живое-существительное.
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