Разберите предложение по членам предложения. И выделите схему... - Только пройдя все это, мы оказались в деревне.

Русский язык
Разберите предложение по членам предложения. И выделите схему... - Только пройдя все это, мы оказались в деревне.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 до запятой деепричастный оборот , мы подлеж, оказались сказуемое, в деревне обстоятельство
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