Разберите предложение по членам предложения. И выделите схему... - Только пройдя все это, мы оказались в деревне.
Русский язык
Разберите предложение по членам предложения. И выделите схему... - Только пройдя все это, мы оказались в деревне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 до запятой деепричастный оборот , мы подлеж, оказались сказуемое, в деревне обстоятельство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите плиз, сотавить краткий пересказ по рассказу "кладовая солнца"(желательно не из интернета)срочно!!!!!!!