Разберите предложение по членам придложения и частям речи Сильный порыв ветра вы??вался из-за вершин деревьев,закружил пыль по дороге и умчался.

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Разберите предложение по членам придложения и частям речи Сильный порыв ветра вы??вался из-за вершин деревьев,закружил пыль по дороге и умчался.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильный(местоимение,в предложении определение)порыв(существи.,в предложении подлежащие)ветра(существует.,в предложении дополнение),вырвался(диепричастие,в предложении сказуемое)из-за вершин деревьев(наречие,в предложении обстоятельство)закружил(диепричастие в предложении сказуемое)пыль(существительное,в предложении подлежащие)по дороге(наречие в предложении обстоятельство)и умчался(диепричастие,в предложении сказуемое)ты только спиши текст ,а вверху под словом пиши что это)
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