Разберите слова как части речи: красивыми, переносят, нектаром.
Разберите слова как части речи: красивыми, переносят, нектаром.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
красивыми-прил. н.ф.-красивый пост.: кач. непост.: положит. степ. сравн. полное мн.ч. (какими)-красивыми-опред.(~~~) переносит-гл. н.ф.-переносить пост.: несов.в. переходн. невозвратн. 2спр. непост.: изъявит.накл. наст.вр. ед.ч. 3л. (что делает)-переносит-сказ.(===) нектаром-сущ. н.ф.-нектар пост.: нариц. неодуш. м.р. 2скл. непост.: ед.ч. Т.п. (чем)-нектаром-доп.(----)