Разберите слово длинные по составу прошу по быстрее

Разберите слово длинные по составу прошу по быстрее

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Длин - корень длинн-основа -н- суффикс -ые окончание способ образования - суффиксальный
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